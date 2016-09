Die Vorbereitung auf den Start der 2. Bundesliga in zehn Tagen bei den Wörthersee Piraten geht in die entscheidende Phase. Jüngster Turnierstopp war für die Mistelbach Mustangs am Samstag und Sonntag der Re/Max-Cup in St. Pölten, wo mit den Gastgebern sowie den A-Liga-Teams Traiskirchen und Klosterneuburg nur niederösterreichische Gegner am Start waren.

Mistelbach spielte sein Halbfinale am Samstag gegen Traiskirchen – und kratzte an einer Überraschung. Zur Pause voran, zeigten die Mustangs vor allem offensiv eine starke Leistung. Zumindest bis der Gegner von Mann- auf Zonenverteidigung umstellte. „Das ist in der Vorbereitung eher ungewöhnlich“, kommentierte Mistelbach-Trainer Martin Weissenböck, „da spielen meist alle auf den Mann. Aber sie mussten sich etwas einfallen lassen, weil wir gut agiert haben.“

Gegen die Zone plagte sich sein Team dann aber, und defensiv waren die 100 Punkte viel zu viel, um die ersatzgeschwächten Traiskirchener wirklich zu biegen. „Das wissen wir auch“, war Weissenböck ehrlich.

Ins Rampenlicht spielte sich im Schlussabschnitt Stefan Obermann. Der bekam viel Zeit, weil sich Dygryn und Prachar ausgefoult hatten, und warf in diesem Abschnitt fünf Dreier.

Traiskirchen gewann dann sogar das Turnier, während müde Mistelbacher St. Pölten unterlagen. Abgesehen vom guten Start ging nichts: defensiv leicht geschlagen, offensiv stets Druck auf den Guards, keine Plays, viel Improvisation. „Furchtbar“, gestand der Coach, „aber zumindest haben wir gesehen, wo es noch hapert.“ Der letzte Test steigt Samstag (17.30 Uhr) zuhause gegen die Basket Flames.