Jetzt ist es amtlich: Der SC Laa verlor am Samstag beide Spiele gegen TUS Kremsmünster und ASKÖ Laakirchen Papier in der Thayalandhalle glatt mit 0:3 und ist Fixabsteiger aus der 1. Herren-Bundesliga.

Dabei war die Leistung gegen den Tabellendritten aus Kremsmünster aller Ehren wert: In zwei Sätzen brachten die Laaer die Gäste aus Oberösterreich an den Rande einer Niederlage. Umso ärgerlicher, dass gegen Abstiegs-Mitkonkurrent Laakirchen nichts mehr funktionierte und diese Partie ebenfalls glatt in drei Sätzen verloren ging.

„Es war trotz des guten Starts eine schwierige Hallensaison mit zu vielen Verletzten. Das konnten wir einfach nicht kompensieren. Schade, dass wir wieder in die 2. Bundesliga absteigen müssen“, seufzte Kapitän Patrick Brandstätter.