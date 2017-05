Während St. Pölten am Sonntag das erste Finalspiel der Best-of-5-Serie gegen Villach gewann, leckt Mistelbach weiter seine Wunden. „Es ist immer bitter, wenn das erste Finalspiel ist und dir bleibt nur der Liveticker und nicht die Partie an sich“, gibt Trainer Martin Weissenböck zu. Lange nachtrauern will der 46-Jährige dem verpassten Endspiel aber trotzdem nicht mehr: „Wir haben eine Saison absolviert, auf die wir sicher sehr stolz sein können. Wir können uns nichts vorwerfen. Jeder hat gesehen, dass das eine Mannschaft ist, die jedes Mal ihr Herz am Parkett lässt. Das stimmt mich schon sehr positiv für die Zukunft und die nächste Saison.“

Legionär Michal Semerad gibt sich auch schon wieder angriffslustig: „Wir müssen noch besser zurückkommen, um den nächsten Schritt zu machen.“ Kollege Vladimir Sismilich, mit sechs Jahren beim Verein der längstdienende Mistelbacher, reagiert gedämpfter auf die Frage nach einem neuen Angriff: „Es ist zu früh, um das zu beantworten. Ich glaube, wir brauchen alle ein bisschen Zeit, um zu absorbieren, was falsch gelaufen ist. Es liegt am Coach und am Management, die in dieser Saison einen tollen Job gemacht haben, zu besprechen und zu entscheiden, wie die Ziele für 2017/ 18 aussehen.“

Final Day der U10 am Samstag in Mistelbach

Heute Mittwoch halten die Mustangs eine Vorstandssitzung ab, um auch den wirtschaftlichen Erfolg der Saison zu eruieren. Erst dann wird konkreter Schwung in die Kaderplanungen kommen. Für den Coach ist das auch gut so: „Es ist ja noch sehr zeitig. Das ganze Jahr dreht sich alles um Basketball. Es ist gut, wenn man mal runter kommt und alles mit Abstand betrachtet, bevor man mit den Spielern spricht.“

Während es da also schon um Off-Season-Belange geht, steht der Nachwuchs der Mustangs noch auf dem Feld. Am Samstag steigt der Final Day der U10 in Mistelbach. Ab 11 Uhr spielen sich vier Teams den NÖ-Meister aus, vier andere (mit Mistelbach) die Plätze fünf bis acht. Das Team der Gastgeber ist ex-trem jung, fast alle Spieler sind noch U8-spielberechtigt.