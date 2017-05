Weinviertler und Skirennen – geht das? Die Sportlerfamilie Pelzer aus Neudorf zeigt, dass das möglich ist, und startete Ende April beim Kult-Skirennen mit Massenstart „Weißer Rausch“ in St. Anton am Arlberg. „Noch schneller sind Sie nur im freien Fall“, lautet der Slogan der Tiroler Veranstalter. Bei den heuer extrem schnellen Schneeverhältnissen mit Streckenrekord war das auch sicherlich keine Untertreibung.

Neun unpräparierte Pistenkilometer mit Spitzengeschwindigkeiten über 120 km/h (!) sind auf schnellstem Weg Richtung Ziel zu bewältigen, unterbrochen nur durch einen kräftezehrenden Anstieg, den „Schmerzensberg“, wo fast alle Starter abschnallen müssen und schon kurz nach dem Start an ihre körperlichen Grenzen stoßen. Kurz vor dem Ziel heißt es dann wieder raus aus der Bindung, denn es gilt noch zwei Schneehaufen zu überklettern, bevor das erlösende Ziel wartet.

555 Starter waren zum Rennen zugelassen, und die Neudorfer Sportler zeigten sehr beachtliche Leistungen: Lorenz Pelzer jun. bewältigte die neun Kilometer in 9:15 Minuten; er konnte sich damit inmitten der erfahrenen Skirennläufer den 19. Gesamtrang und damit den starken zweiten Platz in seiner Altersklasse sichern. Sein Vater Lorenz sen. beendete das Rennen in 14 Minuten, Schwester Katharina und Ehefrau Renate, die zum ersten Mal am Start standen, konnten knapp dahinter das Ziel erreichen. Alle vier waren froh, trotz sehr diffuser Sichtverhältnisse das Ziel erreicht zu haben.

Bei diesem Sturz zog sich Lorenz Pelzer seine Knieverletzung zu. | privat

Der Podestplatz des Neudorfer Triathleten war jedoch teuer erkauft: Bei einem Sturz vor dem Ziel zog sich Pelzer jun. einen Bruch des Schienbeinkopfes zu. „Ich war mit den Gedanken schon im Ziel, eine kleine Unachtsamkeit und ich bin schon dagelegen – Gott sei Dank kurz vor Schluss und nicht irgendwo weiter oben mit über 100 km/h, da wäre es anders ausge gangen“, weiß der 45-Jährige, wieviel Glück er da hatte. „Schade für die weiteren Be werbe, das braucht sicher eine Weile, bis wieder Wettkämpfe möglich sind. Statt Pokal oder Spital hieß es heuer für mich Pokal UND Spital (lacht).“

Am nächsten Tag wurde das Knie gleich vor Ort operiert, und nach fünf Tagen saß Pel-

zer am Feiertag trotz Schrauben im Knie schon wieder motiviert am Rad. Die Laufpause wird jedoch noch deutlich länger dauern.