Riesenjubel beim österreich ischen Damennationalteam um Kapitänin Katrin Engel (32) aus Kottingneusiedl: Mit einem klaren 29:20-Erfolg über Gastgeber Färöer am Sonntagabend belegte Österreich souverän Platz eins in der WM-Qualifikationsgruppe III und qualifzierte sich damit für das Play-off im Juni. Großes Ziel sind ja die Weltmeisterschaften 2017 in Deutschland, besonders für die Wahl-Deutsche Engel, die ja schon seit Jahren beim ost deutschen Bundesligisten Thüringer HC unter Vertrag steht.

Dabei war der Druck vor dem letzten Spiel gegen die Fähringer Damen groß, da durch die überraschend deutliche 20:27-Niederlage Islands gegen Mazedonien feststand, dass nur ein voller Erfolg der rot-weiß-roten Auswahl helfen würde. Am Freitag unterlag man ja den Isländer innen, dafür wurde am Samstag Mazedonien geschlagen. Wie schon im zweiten Spiel präsentierte sich Österreich erneut hoch konzentriert und agil in der Deckung und im Angriff. Von Beginn weg ließen die jungen Österreicherinnen nichts anbrennen, sie führten rasch mit 2:0 und nach sechs Minuten mit 4:1.

Vorentscheidung fiel noch vor der Pause

Geschickt nutzte man die Lücken, suchte den freien Raum und kam so meist erfolgreich zum Abschluss. Bis zur Pause wurde ein Acht-Tore-Vorsprung herausgespielt. Keine Spur von Nachlässigkeit zeigten Katrin Engel & Co. auch nach Seitenwechsel. Auf fünf Tore kamen die Gastgeberinnen noch einmal heran, das war allerdings das Höchste der Gefühle für die Färöer. Ab Mitte der zweiten Halbzeit waren wieder überwiegend die Österreicherinnen am Wort, stellten binnen weniger Minuten auf 24:16 und zwangen die Färöer, ihr drittes und letztes Time-out zu nehmen. Mit acht Toren Vorsprung hielt man die bemühten Spielerinnen der Inselgruppe klar auf Distanz und gewann am Ende hochverdient mit 29:20. Damit wurden die Play-offs erreicht.

Diese werden im Juni 2017 gespielt. Gegner wird eine der teilnehmenden Nationen der heute beginnenden EM in Schweden, bis auf Gastgeber Deutschland und Titelverteidiger Norwegen sowie die drei bestplatzierten Teams der EM 2016. Der Gegner wird am Finaltag der EM am 18. Dezember 2016 zugelost. Für Engel war der Ausflug in den hohen Norden eine Reise wert: „Ein hartes Stück Arbeit, aber ich bin stolz auf unsere Mannschaft. Dass es so ausgeglichen war, wundert mich nicht. Europa ist enger zusammengerückt. Italien hat eben erst Unentschieden gegen Israel gespielt, das zeigt, wie schwer es werden kann. Es gibt keine Jausengegner mehr.“