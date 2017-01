Es war ein richtiges Abstiegs-Endspiel in Wien-Hernals: Der Vorletzte aus Mistelbach traf in der zweiten Frühjahrsrunde der Superliga der Herren auf den KSV Wiener Linien, einen Platz davor. „Wir wussten, dass wir punkten mussten“, war Obmann-Stv. Erhard Seimann die Marschroute klar.

Diese so wegweisende Partie begann auch vielversprechend: Legionär Radim Metelka gewann alle seine vier Bahnen und holte mit über 50 Kegeln Vorsprung (584) den Mannschaftspunkt. Josef Zimmermann, der diesmal „Blacky“ Schwarz ersetzte, hatte allerdings danach mit 532 kein Leiberl. Im Mittelpaar sollte es noch schlimmer kommen: Zoran Nikolic erwischte mit 498 Kegeln einen rabenschwarzen Tag, da half auch die solide Leistung von Karl Sünder (554) nichts.

„Ehrlich gesagt, da habe ich nicht mehr an einen Punkt von uns geglaubt“, so Seimann. Doch er selbst (mit 539) und der zweite Legionär des KSV Filip Dejda holten doch noch die Kohlen aus dem Feuer. Die Gesamt kegelanzahl blieb zwar unerreicht, aber Dejdas starke 595 sicherten wenigstens das 4:4-Remis. Die Freude darüber währte aber nicht lange, als die Nachricht vom Heimsieg der Kleinwarasdorfer über Leoben durch sickerte – damit mussten die Mistelbacher die „Rote Laterne“ übernehmen.

„Jetzt haben wir den Salat, wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, so Seimann. In den nächsten zwei Spielen geht es um alles oder nichts, denn gegen den KSV Wien (Tabellenfünfter) und den SKC Kleinwarasdorf muss gepunktet werden, danach warten nämlich die Top-drei-Teams der Liga. „Sollten wir vor diesen Duellen noch immer Letzter sein, dann wird der Abstieg wohl nicht zu verhindern sein“, befürchtet Seimann, „aber so weit wollen wir noch nicht denken.“ Nach dem Spiel gegen die Wiener hat man wegen der Pause aufgrund der Semesterferien zumindest genug Zeit zum Arbeiten.