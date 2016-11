Der Aufstellungspoker des KSV Mistelbach beim Tabel- len sechsten Post ging am Samstag ordentlich in die Hose. Eigentlich wollte man die Wiener überraschen, wurde am Ende aber selbst überrumpelt und mit einer klaren 1:7-Packung zurück ins Weinviertel geschickt.

Bereits nach dem Startpaar waren die Weichen auf Sieg für die Gastgeber gestellt: Mit Top-Legionär Filip Dejda als erstem Spieler wollten die Mistelbacher eine Duftmarke setzen, um den besten Spieler der Wiener zu fordern. „Er hätte es draufgehabt“, seufzte Obmann-Stv. Erhard Seimann. Doch der Tscheche verlor die Partie und den Mannschaftspunkt.

Als dann auch noch Karl Sünder über 100 Kegel auf seinen Gegenspieler verlor, war für KSV-Obmann-Stv. Erhard Seimann in Toni-Pfeffer-Manier eines klar: „Hoch werden wir heute nicht mehr gewinnen. Da hätten wir nicht ein, sondern zwei Wunder gebraucht, um diese Partie zu drehen.“ So kam es dann auch im Mittelpaar, in dem Josef „Blacky“ Schwarz und Radim Metelka trotz guter Leistungen knapp den Mannschaftspunkt verpassten. Seimann selbst war es vorbehalten im letzten Durchgang wenigstens noch den Ehrenpunkt zu holen. „Mehr war leider nicht drinnen.“

Bevor es in die Weihnachtspause geht, wartet am Samstag mit Vizemeister St. Pölten noch ein harter Brocken. „Wir werden alles tun, um sie zu fordern. Ich weiß, dass ihnen unsere Bahn nicht liegt, aber um wirklich zu gewinnen, brauchen wir eine Top-Leistung. Das wäre ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk (lacht).“