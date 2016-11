Zur Sportart

Unter Bouldern (aus dem englischen Boulder, was Felsblock bedeutet) versteht man das Klet-tern ohne Kletterseil und Klettergurt an Felsblöcken, Felswänden oder künstlichen Kletterwänden in Absprunghöhe. Seit den 1970er-Jahren ist das Bouldern eine eigene Disziplin des Sportkletterns.