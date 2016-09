So toll die Saison begonnen hatte, so schnell ging sie in Wolkersdorf den Bach runter. Dem 1:0 bei Eggendorf folgten ein Last-Minute-Remis gegen Schlusslicht Lassee und vier Niederlagen. Dass damit Feuer am Dach ist, streitet beim SCW niemand ab. Erschreckend ist vor allem die Art und Weise. 15 Gegentore sind Liga-Topwert, offensiv geht außer Standards und nicht alltäglichen Weitschusstoren gar nichts.

Wie die handelnden Personen damit umgehen, ist interessant. Trainer Hirczy bemängelt offen die Qualität, was seinem Kader wohl nicht gerade neues Selbstvertrauen gibt. Er nimmt sich aber selbst nicht aus. Der sportliche Leiter Heurteur sieht den Kader besser, unterstreicht aber auch sein Vertrauen in Hirczy. Das sollte sich der Jungcoach mit seiner engagierten und kompetenten Art auch verdient haben. Kleiner Einwurf: Vielleicht denkt er die Dinge für die fünfte Liga und das Können seiner Schützlinge manchmal sogar schon zu kompliziert.

Im Vorstand soll es aber auch kritischere Stimmen zu Hirczy geben. Heurteur wird Gegenwind bekommen, wenn weiterhin die Ergebnisse ausbleiben.

Positiv: Aus der 1. Landesliga droht heuer nicht die ganz große Gefahr, und mit Lassee gibt es ein Team, das aktuell noch mehr Probleme hat als der SCW. Trotzdem scheint klar: Es wird wieder eine turbulente Saison. Typisch Wolkersdorf eben.