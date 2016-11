Nach dem guten Start in die Superligasaison 2016/17 überwintert der KSV Mistelbach auf dem vorletzten Platz. Wie im Vorjahr droht ein bein harter Kampf um den Klassenerhalt. Obmann-Stv. Erhard Seimann, der Mistelbacher „Vater der Kompanie“, zieht Bilanz.

NÖN: Neun Spiele, zwei Siege und sieben Niederlagen, dazu der vorletzte Tabellenplatz – wie lautet Ihre Bilanz?

Erhard Seimann: Unsere Bilanz ist trotzdem positiv, denn in diesem Fall täuscht die Tabelle. Mir fallen auf Anhieb drei Spiele ein, wo wir mit ein wenig mehr Glück punkten hätten können oder müssen. Dann würden wir im Mittelfeld liegen. Alleine die knappe Niederlage in Neunkirchen, wo uns zwei Kegel fehlten, tut mir heute noch weh.

Trotzdem wird es wohl wieder ein Zittern bis zum Ende, um in der Superliga zu bleiben?

Seimann: Das schon, aber ein Blick auf die Tabelle zeigt auch, das die halbe Liga in den Abstiegskampf involviert ist. Zudem spricht die Auslosung für uns. Wir empfangen gleich zum Rückrundenstart Krems zu Hause. Da muss einfach ein Sieg her, und ich hoffe , dass wir dann einen Lauf starten können.

Was stimmt Sie so positiv bzw. wie waren Sie mit den Spielern zufrieden?

Seimann: Wir haben trotz des Abgangs von Manuel Spreng im Sommer mehr Konstanz in unser Spiel bekommen. Neuzugang Josef Schwarz ist da stellvertretend zu nennen. Und „Oldboy“ Karl Sünder (Anm.: 67 Jahre alt) ist einfach nur ein Wahnsinn. Unsere Legionäre Filip Dejda und Radim Metelka waren zwar okay, aber da erwarte ich mir nächstes Jahr mehr. Nur mit mir selber bin ich überhaupt nicht zufrieden. In Sachen Transfers haben wir jetzt aber nichts in Auge gefasst.