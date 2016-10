„Es mag paradox klingen nach einer 1:7-Niederlage, aber wir haben ein gutes Spiel abgeliefert“, fand KSV Mistelbachs Obmann-Stv. Erhard Seimann. Das Problem war nur, dass die Gastgeber aus Orth in der fünften Runde der Superliga eine noch bessere Leistung zeigten.

Am Ende setzten sich die Marchfelder auf eigener Anlage mit 7:1 durch und knallten einen neuen Mannschafts- und Mannschaftsbahnrekord auf die Bahn. Ein Schnitt von 627 Kegeln war von den Mistelbachern einfach nicht zu schlagen, selbst wenn der eigene knapp 600 betrug, was in den meisten anderen Spielen zumindest einen Zähler bedeutet hätte. „Ich kann den Burschen also keinen Vorwurf machen“, so Seimann. Die Vorentscheidung fiel schon im Startpaar, als die beiden Orther Youngster Martin Rathmayer und Patrick Fritz einen Vorsprung von knapp 100 (!) Kegeln herausspielten. Vor allem Fritz war gegen seinen Ex-Verein, den er in Unfrieden verlassen hatte, besonders motiviert. „Da knistert es immer“, weiß auch Seimann. In dieser Tonart ging es weiter, mit dem Duell Jiri Vicha und Filip Dejda als Höhepunkt.

Die beiden Legionäre im Diensten der Weinviertler warfen 668 bzw. 645 Kegel, ein internationaler Topwert. „Das war Kegelsport der Extraklasse“, schwärmte Seimann. Dennoch sollte es, wie in den Paarungen zuvor, erneut nicht für Punkte für den KSV reichen. Seimann macht sich für das Heimspiel am Samstag allerdings keine Sorgen: „Wenn wir wieder so eine Leistung abrufen, dann gewinnen wir.“