Während die Läufer bzw. Läuferinnen des Weinviertels am vergangenen Wochenende zahlreich bei den diversen Silvester- und Neujahrsläufen im Einsatz waren (siehe auch Seite 46), präsentierten die Verantwortlichen des Raiffeisen Weinviertler Laufcups den Plan für 2017. Was auffällt: Statt 14 Läufen gibt es nur mehr zwölf, dafür kommt eine neue Station in Tschechien hinzu.

Bereits letzten September gaben die Veranstalter der Buschberg-Trophy in Gaubitsch das vorläufige Ende des Frühschoppenlaufs bekannt. Jetzt erklärte auch Neusiedl, seinen traditionellen Windradllauf dieses Jahr nicht durchzuführen.

Organisator Manfred Schuster, pikanterweise der sportliche Gesamtsieger 2016 des Weinviertler Laufcups und gebürtiger Neusiedler, erklärt: „Es ist einfach unglaublich viel Arbeit. Ohne Hilfe kann ich es nicht professionell durchführen, da ist es besser, wir lassen es lieber für heuer. Zudem muss ich ja auch auf meine sportliche Karriere schauen.“ Damit schrumpfte die Anzahl der Läufe auf zwölf. Der grenzüberschreitende Gedanke wird mit dem Lauf in Pasohlavky (ca. 30 Kilometer von Breclav) weitergeführt. Er löst den Lauf in Pa lava ab.

Reidlinger: „Stehen für Qualität vor Quantität“

Markus Reidlinger, Obmann des größten Laufsportvereins im Bezirk, dem LAC Harlekin Mistelbach, und im

Arbeitskreis des Weinviertler Laufcups, erklärt: „Die Kommunikation mit den Veranstaltern dürfte hier um einiges leichter sein als in Palava.“ Ansonsten bleibt alles beim Alten: Matzen eröffnet die Saison mit dem Straßenlauf Ende März und Strasshof beendet eben jene Mitte Oktober.

Nichts ändert sich an der Philosophie von Niederösterreichs größter Laufsportserie: „Wir stehen für Qualität vor Quantität. Insofern tut es uns nicht wirklich weh, dass wir weniger Läufe anbieten als in den Jahren zuvor. Für uns ist wichtig, dass wir den Bereich Breitensport so gut wie möglich abdecken und so viele Kinder und Jugendliche wie möglich zum Laufsport bringen“, weiß Reidlinger.

2018 findet dann das große 30-Jahr-Jubiläum statt. Dort soll es einige Änderungen bzw. Neuerungen geben, wie Helmut Schachinger, der Vorsitzende des Komitees Weinviertler Laufcup, erzählt: „Da schauen wir, ob und was wir anders machen. Es gibt schon viele gute Ideen, aber die wollen wir noch nicht verraten (lacht). Aber eines ist klar, wir wollen wieder einiges bieten. Trotzdem soll der fami-liäre Charakter nicht verloren gehen, denn wir waren und sind eine große Lauffamilie.“