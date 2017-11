Marathons gibt es mittlerweile in aller Welt, DEN Marathon aber nur dort, wo ein Ort auch tatsächlich so heißt: in Griechenland, rund 40 Kilometer von der Hauptstadt Athen entfernt. Die Geburtsstätte des Marathons ist jährlich ein Anziehungspunkt für viele Läufer – so auch für den Paasdorfer Markus Eckel, der sich heuer auf einen sportlichen wie historischen Kurztrip begab.

Mit im Gepäck war nicht nur leichtere Kleidung für herrliches November-Wetter – rund 20 Grad und Sonnenschein –, sondern auch eine Portion Ungewissheit. Nach dem Dresdner Halbmarathon, den Eckel in der zweiten Oktoberhälfte absolviert hatte, schmerzte nämlich die Wade, der 32-jährige Ex-Kicker hatte die Laufschuhe „drei Wochen nicht angesehen“. So sollte es am Marathon-Tag spannend werden.

Kurz vor sechs Uhr früh stieg Eckel in einen der zahlreichen Busse, die alle Läufer von Athen aus in den Startort Marathon brachten – jenen Ort, an dem rund 500 Jahre vor Christus die berühmte Laufdistanz entstanden sein soll, als ein Bote die rund 42 Kilometer bis nach Athen lief, um die Nachricht von einer gewonnenen Schlacht zu überbringen.

Weil die Anreise über die gesperrte Laufstrecke erfolgte, bekam Eckel sofort einen Eindruck: „Mir war klar, viele flache Kilometer wird es da nicht geben.“ In Marathon selbst sei es ruhig gewesen, außer den 18.000 Startern war kaum jemand da. Dafür wurde die Olympische Flamme neben der Startgerade für Fotos genutzt und ein „marathonischer Eid“ abgelegt. Und dann ging es los.

"Mein bisher schönster Marathon"

Leicht bergab, mit absoluter Stille – und den ersten Problemen bei Kilometer vier. „Da hat sich die Wade wieder gemeldet“, erzählt Eckel, der überlegte, schon aufzuhören. Was ihn zum Weitermachen bewegte, lässt schmunzeln: „Ich hatte keinen Plan, wie ich wieder nach Athen kommen würde, also hab ich weitergekämpft.“

Es folgte ein ständiges Auf und Ab bis Kilometer 32, im Totalen etwa 250 Höhenmeter aufwärts, durch viele kleine Ortschaften mit Volksfeststimmung, Sirtaki-Tänzen und einmal gar einem Spalier für die Läufer. „Die Strecke war da maximal zwei Meter breit. Das hat an eine Bergetappe bei der Tour de France erinnert“, so Eckel, der nun wie viele Kollegen immer wieder gehen musste. Kurz vor dem Ziel startete er vor wahren Zuschauermassen aber wieder durch: „Der erste Schritt auf die schwarze Tartanbahn war unglaublich. Die letzten hundert Meter bin ich quasi ins Ziel geflogen.“ 3:19:48 Stunden Kampf und Schmerzen hatten sich ausgezahlt.

Fazit: „Mein bisher schönster Marathon und vielleicht auch ein Muss für jeden Läufer. Durch den flachen, ewig langen Anstieg ist es aber sicher nicht die einfachste Marathonstrecke. Mich wird der Berg jedenfalls nie wieder sehen (lacht).“