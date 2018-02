Jetzt fehlt nur mehr einer auf den „20er“ – der Ungerndorfer Thomas Appel begann das Sportjahr mit dem sogenannten Thermenmarathon im deutschen Bad Füssing. Es war sein insgesamt 19. Marathon. Zwar kam er problemlos ins Ziel, allerdings „mit dem zweitschlechtesten Ergebnis all meiner Marathons“, so Appel.

Dabei musste der Weinviertler den eher unwirtlichen äußeren Be dingungen trotzen: Minus vier Grad, Schnee und Dauerregen sorgten für eine ungemütliche Atmosphäre. „Da wäre es besser gewesen, in der Johannestherme zu bleiben“, flüchtete sich der 38-Jährige in Galgenhumor. Der Streckenverlauf – abwechselnd auf Feld- und Asphaltwegen – wären ihm dabei eigentlich entgegengekommen. „Ich konnte aber leider nicht an meine sonstigen Marathon zeiten anknüpfen, da mir einige bitterböse Krampfattacken das Laufen ziemlich erschwerten.“

An mangelnder Vorbe reitung kann es nicht gelegen haben, spulte er doch mehr als 750 Kilometer ab. „Doch im Rennen ging es einfach nicht so leicht. So musste ich leider ab Kilometer 33 einige notwendige Laufpausen ein halten und konnte mich einige Kilometer nur gehend weiterbe wegen. Das war kein Spaß.“ Appel finishte „nur“ in einer Zeit von 3:50 Stunden (Kilometerschnitt: 5:27). Das bedeutete den 148. Gesamtplatz und in der Klasse M35 Platz 24. „Ich bin trotzdem sehr froh, an dieser Veranstaltung teilgenommen zu haben. Im Vordergrund steht bei mir immer noch der Spaß an der Bewegung und an neuen Laufabenteuern.“

Stichwort Abenteuer: Das steht bereits in anderthalb Wochen auf Malta bevor, wo Appel erneut die 42,195 Kilometer in Angriff nehmen wird: „Da hoffe ich wieder auf eine Zeit zwischen 3:20 und 3:35 Stunden, das sollte möglich sein.“