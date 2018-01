In knapp einem Monat endet der Grunddurchgang der Erste Bank Eishockeyliga. Bisher sind 40 Runden gespielt und für den Wolkersdorfer Florian Baltram war die bisherige Saison bei Red Bull Salzburg ein weiterer Schritt nach oben auf der Karriereleite.

Auch wenn ihn zuletzt ein grippaler Infekt plagte, weshalb er in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam, absolvierte er bisher 33 Partien für den Titelverteidiger. „Und endlich habe ich mehr als ein Tor erzielt (lacht).“ Die bisherige Bilanz des 20-jährigen Flügelstürmers: zwei Tore und drei Assists. Allerdings weiß er, wie schwierig es wird, sich einen Fixplatz für die nächsten Wochen und Monate inklusive Play-offs zu erkämpfen. „Unser Kader ist so stark wie noch nie und jetzt sind alle fit. Also ich muss alles geben, damit ich auch weiter zum Einsatz komme.“ Kein Wunder, bei Spielern wie Peter Mueller (knapp 300 Spiele in der NHL für Phoenix, Colorado und Florida) und Rob Schremp (über 100 Spiele für die Edmonton Oilers und die New York Islanders), von denen Baltram schwärmt: „Lustigerweise sitze ich in der Kabine genau zwischen den beiden. Sie sind lässige und sympathische Burschen, von denen ich ganz viel lernen kann. Gleich zu Beginn hat mich Peter angesprochen, dass er Justin Hickman gut kennt, mit dem ich noch in Seattle zusammengespielt habe.“

Stichwort USA: Träumt er davon, sein Glück noch einmal in Übersee zu probieren? „Wenn, dann nur in der NHL.“ Ein ehemaliger Mitspieler hat das geschafft: Mathew Barzal ist derzeit einer der heißesten Rookies der NHL. „Ich habe mit ihm bei Gasteltern gewohnt, wir haben bis heute noch regelmäßig Kontakt. Dass er es so weit schaffen würde, war damals nicht zu übersehen (lacht).“ Für Baltram gibt es ein anderes Ziel: das Nationalteam. „Mit dem Teamchef habe ich schon geschrieben, mein großes Fernziel ist, einmal bei einer A-WM für Österreich zu spielen.“