Der Bezirk Mistelbach ist um ein neues und interessantes Sportangebot für Frauen reicher: Schlagerfitness. Und das kam so: Ballett ist die Grundlage des Tanzes. Für die Sportwissenschaftlerin und frühere (Ballett-) Tänzerin Eva Lojka ist Tanzen auch die Grundlage für ihr neuartiges Fitnesskonzept. Mit diesem kommt die gebürtige Weinviertlerin nun aus ihrem Tanzstudio in Wien zurück ins Weinviertel. Mit im Gepäck hat sie ihr einzigartiges Schlagerfitness-Konzept. Im Juni hält Lojka dazu erste Workshops in Mistelbach und Wolkersdorf.

Was ist darunter zu verstehen? Ganz einfach: eine Tanzfitness-Einheit zu Schlagermusik. Schon die ersten Töne in einer Schlafgerfitness-Einheit starten mit eingängigen und motivierenden Schlagerhits. Nach dem Warm-Up werden einfache Tanzschritte, abgestimmt auf die Texte der Schlagermusik, erlernt. „Das macht nicht nur jede Menge Spaß, sondern bringt auch das Herzkreislaufsystem so richtig in Schwung“, weiß Lojka.

Abgerundet wird der Workshop mit Kräftigung der Rumpfmuskulatur und Stretching mit Entspannung. „Der Mensch braucht Bewegung. Für mich beinhaltet das in erster Linie Tanz. Tanzen und die Bewegung zur Musik machen mich einfach glücklich, und genau dieses Gefühl möchte ich auch meinen Teilnehmer innen vermitteln“, erklärt Lojka weiters.

Sie begann bereits im Alter von sechs Jahren mit dem Ballett und pendelte mit zehn Jahren aus Stockerau täglich nach Wien in die Ballettschule der Wiener Staatsoper. In den letzten Jahren hat die ausgebildete Trainerin, die auch als Tänzerin bei Sänger Manuel Ortega arbeitete, ihre eigenen Tanzfitness-Konzepte für Frauen jedes Alters entwickelt. „Und dabei habe ich auch die Liebe zum Schlager entdeckt, weil Manuel (Anm.: Ortega) damals auch auf Deutsch sang.“