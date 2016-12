„Es haben einige gesagt, du bist ja verrückt!“, lacht der Bock fließer Thomas Handlos, als er über seinen Einstieg in die Welt des Rallyesports erzählt. Wie kommt ein Familienvater ohne Erfahrung als Rallyepilot auf die Idee, bei einem von Österreichs angesehensten und selektivsten Motorsportevents, der Waldviertel-Rallye, anzutreten?

„Ganz so war es eigentlich nicht geplant“, gibt er zu, „eigentlich wollte ich mit einer kürzeren Rallye anfangen, aber dann ist mein Co-Pilot verletzungsbedingt ausgefallen.“ Davon ließ sich Handlos aber nicht abschrecken. Mit einem neuen Beifahrer aus Oberösterreich (Anm.: Christoph Karl) wollte er die Vorbereitungszeit, die er bereits in sein Debüt mit einem Honda Civic 1,6 VTi investiert hatte, nutzen und meldete sich kurzerhand an. Zunächst wurde bei typischem Waldviertler Novembernebel die Strecke besichtigt. Die gute Vorbereitung sollte Früchte tragen: Bereits am Ende von Tag eins hatte sich bei Handlos die Zuversicht eingestellt, dass er wohl das Projekt erfolgreich beenden würde, wenn das Auto durchhielte. „Mein Team hat da ganz tolle Arbeit geleistet“, ist er überzeugt, „bei einer Sonderprüfung musste ich das Auto mit kaputtem Unterboden ins Ziel tragen, aber sie haben alles wieder hingekriegt. Auf einer anderen wurde ich von den Zuschauern wieder auf die Straße gehoben.“

Gegen Ende des zweiten Tages, als schon einige erfahrenere Konkurrenten ausgefallen waren, ging ihm nur ein Gedanke durch den Kopf: „Nur jetzt keinen blöden Fehler machen!“ Lohn der monatelangen konzentrierten Arbeit war ein 55. Gesamtrang von knapp 90 Startern bei einer Rallye, die schon lange keine erfolgreichen Einsteiger mehr gesehen hatte. Bleibt das ein einmaliges Unterfangen? „Nein, sicher nicht“, lacht Handlos, der sichtlich Blut geleckt hat. „Vielleicht das nächste Mal mit einem Auto über der Einsteigerklasse. Super wäre eine ganze Rallyesprintsaison, wobei jede Unterstützung aus meiner Region helfen würde.“

Die Liebe zum Motorsport entdeckte er schon früh: „Ich war schon als Kind begeistert von allem, was vier Räder hat, und bin mit meinen Eltern auf viele Veranstaltungen gefahren.“ Dann trat der Gedanke, selber aktiv zu sein, in den Hintergrund, verdrängt von Karriere und Familie. „Erst im letzten Jahr, als ich nach einer Änderung in meinem Berufsleben in Tschechien einen neuen Kollegen getroffen habe, der selber Rennen fährt, hat das den Wunsch wieder aufleben lassen.“ Natürlich war ebenfalls die Frage nach der Finanzierung offen. „Aber auch dabei hat mir mein Freund unter anderem mit seinen Kontakten zu Sponsoren geholfen. Dabei ist das Rallyefahren wohl die kostengünstigste Möglichkeit, mit einem Auto Motorsport zu betreiben. Man muss jedenfalls nicht Haus und Hof verpfänden, wenn man es einmal ausprobieren will.“