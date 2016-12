Eigentlich sah Mistelbach-Coach Martin Weissenböck das Landesliga-Spiel Deutsch-Wagram gegen Korneuburg im November nur, um seinen Schützlingen Lukas Geyrhofer und Stefan Obermann zuzusehen. Das Duo spielt parallel zur 2. Bundes- auch noch in der Landesliga. Ins Auge stach an diesem Tag aber (auch) ein anderer.

Start Anfang Jänner

Gemeinsam mit Obermann spielte auch Thomas Morwitzer für Korneuburg. „Da hab’ ich ihn gesehen und mir gedacht, na, der kann ja auch was“, schmunzelt Weissenböck, der Morwitzer folglich zum Training einlud. Auch dort hinterließ der 24-Jährige auf Anhieb einen guten Eindruck:

„Ich hab’ ihm zwei Plays aufgezeichnet und bin es nur zweimal mit ihm durchgegangen. Er ist das ganze Training nicht falsch gelaufen. Das zeigt schon, dass er einen guten Basketball-IQ hat. Das Spielverständnis ist sehr gut.“

Der 1,98-Meter-Mann sei ein „Sismilich-Typ“, nicht ganz so flott, dafür kräftig. Auch, oder vor allem, in den Beinen. Dazu kommt noch ein weiteres Merkmal, das Weissenböck zum Lachen bringt: „Der Wurf sieht zwar furchtbar aus, aber er trifft nicht so schlecht.“ Fazit: „Ich bin selbst gespannt, was er im Match bringen kann.“

"Fußball wird mir sicher fehlen, aber ich wollte mir diese Möglichkeit nicht entgehen lassen“

Starten wird Morwitzer bei den Mustangs schon Anfang Jänner. Und das kam doch überraschend. Neben seinem Einsatz in Korneuburg spielte der Neuling nämlich auch Fußball – bei Hausleiten in der 1. Klasse. Um dort nicht mitten in der Saison Ade zu sagen, vertröstete Morwitzer Weissenböck zunächst bis Sommer, um sich einige Tage später doch umzuentscheiden.

„Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt der Jus-Absolvent, „der Fußball wird mir sicher fehlen, aber ich wollte mir diese Möglichkeit nicht entgehen lassen.“

Obermann, der als WG-Kollege Morwitzers auch seine Finger im Spiel hatte, freut sich auf den neuen Teamkollegen: „Er ist ein sehr guter Freund von mir und ein super Spieler. Ich hab’ Martin gesagt: Den brauchen wir.“