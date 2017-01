Silvesterlauf Neuruppersdorf

Zum zweiten Mal lud der MEGA-Verein zur Förderung von Jugendkultur zum Silvesterlauf/ Silvesterwalk nach Neuruppersdorf. Vier verschiedene Laufdistanzen und ein Nordic-Walking-Bewerb wurden angeboten, Startgebühr und Ergebnisliste gab es keine. „Nur intern“, berichtet Ernst Rindhauser vom Veranstalter, „die Ur-Idee des Vereins und auch des Laufs ist, dass viele Leute kommen, gemeinsam etwas machen und dass die Dorfgemeinschaft belebt wird“.

Gesagt, getan! Mehr als 150 Läufer folgten dem Aufruf trotz Minusgraden, im Ziel stand die Freiwillige Feuerwehr mit Imbissen und Getränken parat. Eine Fortsetzung im Jahr 2017 ist bereits geplant.

Silvesterlauf Erdpress

Auch in Erdpress wurde der letzte Tag des Jahres wie gewohnt in Bewegung eingeläutet. Der ansässige Laufclub lud am Samstag wenige Stunden vor dem Jahreswechsel zum tradi-tionellen Silvesterlauf – 76 Frauen und Männer folgten dem Aufruf, trotz – oder möglicherweise gerade wegen – der tief winterlichen Bedingungen.

Rund -9 Grad zeigte das Thermometer, dazu war der Untergrund entlang der 5,1 Kilometer langen Strecke gefroren. „Ideal“, brachte das Reinhard Müller vom LC Erdpress zum Strahlen. Er landete in der Gesamtwertung selbst auf Platz vier.

Der Sieg ging an Manfred Schuster (33) vom LAC Harlekin. Den starken zwölften Platz erlief Daniela Jantschy (Team Laufsportpraxis), die damit auch souverän die Damenwertung gewann. Mit Katharina Leuthner und Angelika Artner brachte der LC Erdpress zwei Frauen aufs Stockerl. Für die beiden Tagessieger gab’s Lob vonseiten der Gastgeber: „Beide konnten in wirklich beachtlichen Zeiten gewinnen.“