Alle Augen in Essex waren auf Österreichs Mann der Stunde gerichtet: Der Großengersdorfer Lukas Windischberger hatte bei den SWT English Open 2017 die Chance, sich zum besten aktiven Racketlonspieler zu küren und den Dänen Kasper Jønsson auf Position zwei der Weltrangliste abzulösen.

Doch daraus wurde vorerst nichts: Ausgerechnet der 17-jährige Lokalmatador Leon Griffiths eliminierte den Turnier favoriten schon im Viertelfinale. Eine schwache Tischtennis leistung und das Zulassen von 19 Gegenpunkten in der letzten Disziplin Tennis besiegelten die Niederlage. „Es kann nicht immer so gut laufen wie bei den letzten Turnieren. Der Körper hat mir gezeigt, dass er eine Pause braucht – das muss ich respektieren.“

Platz fünf im Einzel wurde es letztlich für den 25-Jährigen. Österreichs Racketlon-Staatsmeister konnte am Wochenende aber dennoch jubeln: Er fuhr zwei SWT-Titel ein, im Doppel mit Michi Dickert und im Mixed-Doppel mit der Belgierin Lieselot De Bleeckere. „Mit zwei Titeln ist das Wochenende in Summe durchaus erfreulich ausgegangen“, so der Weinviertler.