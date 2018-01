Von Freitag bis Sonntag wurden im City- & Country-Club Wienerberg in Wien-Favoriten die 8. Vienna New Year Classics ausgetragen. Das Event bildet traditionell den Auftakt der World Tour im Schlägervierkampf aus Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis. Wie schon 2016 und 2017 heißen die Elite-Einzel-Champions auch heuer wieder Lukas Windischberger (aus Großengersdorf) und Christine Seehofer (Prottes).

Bereits der Auftakt der beiden glückte: Am Freitagnachmittag holten sie – wie erwartet – den Sieg im Elite-Mixed-Doppel. In den Halbfinalspielen der Elite-Herren setzte sich Windischberger dann gegen Landsmann Emanuel Schöpf durch. Das Endspiel gewann der aktuell beste Racketlonspieler der Welt gegen den Weltranglisten sechsten Dan Busby aus England souverän mit über zehn Punkten Vorsprung. Bei den Damen war Seehofer eine Klasse für sich. Zum Drüberstreuen gab es auch Platz eins im Herren Elite-Doppel mit Michi Dickert. Damit verteidigte der Großengersdorfer alle drei Titel in Wien erfolgreich.

„Ich bin überglücklich, dass ich auch jenseits einer Traumform das Triple erfolgreich verteidigen konnte. Ich habe in den letzten Monaten hauptsächlich Squash trainiert, war erstmals beim österreichischen Nationalteam und habe gute Erfolge gefeiert. Aber für Racketlon bringt das freilich wenig“, analysierte der 26-Jährige. „Schön zu sehen, dass ich trotzdem noch nicht alles verlernt habe. Ein großes Lob möchte ich auch Emanuel (Schöpf, Anm.) aussprechen; er hat enorm gut gekämpft und mir im Halbfinale alles ab verlangt!“