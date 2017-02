Vor zwei Wochen gab es im NÖN-Interview noch eine Kampfansage von Lukas Windischberger (aktuell die Nummer drei der Welt) an den Weltranglistenersten Jesper Ratzer aus Dänemark, ihn endlich besiegen zu wollen.

Seit Mitte letzter Woche ist diese allerdings obsolet geworden, denn da platzte die Bombe: Ratzer, zehnfacher Weltmeister und 109 (!) Einzel-Partien in Folge ohne Niederlage, gab sein Karriereende bekannt.

"Prioritäten ändern sich"

Der 35-Jährige teilte die Entscheidung auf seiner privaten Facebook-Seite mit: „Es ist Zeit, mich vom Racketlon zu verabschieden. Ich habe fünf Jahre meines Lebens mit diesem großartigen Sport verbracht. Aber Prioritäten ändern sich und meine absolute Priorität gilt fortan meiner Familie. Ich habe das Gefühl, alles erreicht zu haben, was ich mir je erträumen konnte.“

Nachfolger gesucht. Jesper Ratzer beendet seine Karriere, Lukas Windischberger will sein Nachfolger werden. | privat

Damit scheint der Weg frei für den Großengersdorfer Windischberger, noch dieses Jahr zum besten Spieler der Welt aufzusteigen. Das sieht auch Ratzer so, der sich ein kleines Hintertürchen für ein mögliches Comeback offenhält: „Vielleicht gebe ich eines Tages ein Comeback mit dem Statement ‚Ich kann Lukas Windischberger schlagen‘.“

Turnierstart in Malmö

Österreichs Nummer eins aus dem Weinviertel zeigte sich geschmeichelt ob des großen Lobs: „Die Aussage freut mich! Es zeigt, dass ich mich in den letzten Jahren sehr verbessert habe. Auch wenn ich in unseren Matches von meinem Gefühl her immer chancenlos war, gibt mir das großen Auftrieb.“

Der erste Turnierstart 2017 ist jetzt bei den Swedish Open von 24. bis 26. Februar in Malmö geplant. Der Rücktritt Ratzers steigert auch die Chancen auf einen Sieg Windisch bergers bei der Heim-EM in Wien und Wiener Neudorf Ende August – das große Saisonziel. „Die Konkurrenz wird dennoch groß sein. Ich werde mein Bestes geben.“ Noch eine Woche läuft die Kampagne der österreichischen Sporthilfe zur Unterstützung von Österreichs Racketlon-Aushängeschildern Christine Seehofer (Anm.: aus Prottes und Nr. 1 der Welt bei den Damen) und Windischberger. Auf „I believe in you“ können die besten RFA-Sportler via Crowdfunding unterstützt werden.