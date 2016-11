Österreich gegen Dänemark – so lautete der doppelte Zweikampf in den Semifinal-Spielen der Racketlon-WM. Die ging von Donnerstag bis Sonntag im deutschen Fürth über die Bühne, mit Großengersdorfer Beteiligung.

Lukas Windischberger zeigte einmal mehr, dass er mit Schlägern aller Größe umgehen kann, und arbeitete sich im Elite-Bewerb der Herren bis unter die letzten Vier vor. Der Weltmeister von 2012, Stefan Adamsson, dem er nicht allzu gern begegnet wäre, blieb dem Großengersdorfer in Runde zwei erspart. Der Schwede konnte schon in seinem Erstrundenspiel nicht antreten. Windischberger hatte mit dem Franzosen Junillon keine Probleme.

So ging’s über den Briten Du Noyer und den Dänen Hougaard weiter bis ins Halbfinale, wo der ganz dicke Brocken auf den als Nummer drei gesetzten Niederösterreicher wartete: Jesper Ratzer, Nummer eins der Welt und des Turniers, und mehrfacher Weltmeister.

Bei den Vienna Classics wieder da

Diese Visitenkarte bekam einmal mehr auch der Großengersdorfer vor die Nase gesetzt. Der Däne war wieder nicht zu bezwingen, ließ Windischberger nur 16 Punkte in drei Sportarten. Im Squash war Schluss. Parallel ging auch das zweite Halbfinale aus NÖ-Sicht verloren. Der Klosterneuburger Michael Dickert scheiterte an Jonsson. Während das Endspiel also zur dänischen Angelegenheit wurde, war das Spiel um Platz drei NÖ-intern.

Und Windischberger siegte zum fünften Mal in diesem Jahr. Bei allen vier internationalen Turnier-Duellen und im Finale der Staatsmeisterschaft gewann er gegen Dickert. Mit Platz drei und seiner Saison ist er zufrieden: „Ich habe heuer nur gegen die Nummern Eins und Zwei der Welt verloren und mir damit Platz drei in der Weltrangliste erspielt.“

Im Training will er nun einen Gang zurückschalten, nicht ohne ein Versprechen: „Bei den Vienna Classics im Jänner bin ich wieder voll da.“