Die bereits 14. Österreichischen Meisterschaften im Racketlon fanden von Freitag bis Sonntag am Sitz der Racketlon Fede-

r ation Austria im City & Coun-try Club am Wienerberg in Wien statt. Herausragend an diesem Wochenende waren einmal mehr Lukas Windischberger (aus Großengersdorf) und Christine Seehofer von Sportunion Racketpoint Vienna, die jeweils drei Titel einfahren konnten: Einzel, Doppel und Mixed.

Titelverteidiger Windisch berger spielte sich souverän zu seinem zweiten Einzel-Staatsmeistertitel in Folge. Der 24-jährige Großengersdorfer musste nur einmal ins Tennis – im Halbfinale gegen seinen Teamkollegen Georg Stoisser.

„Überaus zufrieden mit meiner Leistung"

Das Endspiel gegen den neunfachen Staatsmeister Michi Dickert war bereits nach der dritten von vier Sportarten entschieden. Gemeinsam mit dem Kloster neuburger Dickert verteidigte der Weinviertler zudem auch den Doppel-Staatsmeistertitel erfolgreich. Im Finale setzten sich Windischberger/Dickert gegen Hans Sherpa und Alexander Barbunopulos durch. Neu in der Sammlung des 24-Jährigen ist der Mixed-Staatsmeister-Titel, den er gemeinsam mit Seehofer einfahren konnte.

Das Wochenende hätte nicht besser laufen können für den Großengersdorfer: In der neuen Weltrangliste des internationalen Racketlonverbands vom 1. Oktober scheint Windischberger erstmals als bester Österreicher auf Rang drei auf; dazu kommen die drei Staatsmeister-Titel. Windischberger: „Ich bin natürlich überaus zufrieden mit meiner Leistung.

Ein Hattrick ist mir noch nie gelungen, darauf bin ich sehr stolz. Die starke Tischtennis-Leistung war sicher der Schlüssel zum Erfolg, ich hatte in meinen Paradedisziplinen Badminton und Squash dann nicht mehr so viel Druck. Und endlich den Lohn für meine Leistungen auf internationaler Ebene zu ernten, freut mich auch.“