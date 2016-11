Am Freitag und Samstag fanden die bereits fünften Murau Open in der Tennishalle Murau West statt. Erstmals wurde das Event als Challenger-Turnier aus ge tragen und zählte damit zur internationalen Racketlon-Tour.

Praktisch die gesamte heimische Elite hatte sich deshalb in der Steiermark versammelt, um vor den Einzel-Weltmeisterschaften Ende November in Nürnberg Spielpraxis zu sammeln, darunter auch der Weltranglistendritte Lukas Win- dischberger aus Groß engersdorf. Zwar verlor der Großengersdorfer all seine Tischtennis-Matches, er war in seinen Paradedisziplinen Bad minton und Squash aber so überlegen, dass im Tennis jeweils wenige Punkte zum Sieg reichten. Windischberger: „Ich bin sehr zufrieden. Das Teil nehmerfeld war sehr stark, es war ein würdiges Challenger-Turnier. Die Form für die WM scheint zu stimmen!“

Einige Wettkämpfe stehen für den 24-Jährigen vor den Einzel-Weltmeisterschaften noch auf dem Programm: Windischberger trat sonntags in der 2. Badminton-Bundesliga für Podersdorf an. Nächste Woche wird die Nummer 16 der heimischen Squash-Rangliste für Sportunion Racketpoint Vienna in der Squash- Landesliga Ost ein laufen.