Zum Jahresbeginn gab es eine tolle Neuigkeit für die Rennrad fahrerin Anna Kiesenhofer aus Niederkreuzstetten: Die 26- Jährige wurde vom renommierten belgischen Profiteam Lotto Soudal unter Vertrag genommen. Damit erfüllte sich für die Weinviertlerin ihr lang ersehnter Wunsch, als Profi leben zu können.

„Im Wesentlichen war mein Erfolg bei der Tour de l’Ardeche ausschlaggebend für die Aufnahme bei Lotto. Das Team hat mich dann im Herbst kontaktiert und jetzt ist alles unter Dach und Fach gebracht worden“, freut sich Kiesenhofer.

Kurze Rückblende: 2016 holte sie im August den Gesamtsieg in der „Copa de Espana“, der prestigeträchtigen Rennserie Spaniens für Damenradfahrerinnen. Bereits im Frühjahr gab es den österreichischen Vizemeistertitel im Zeitfahren, und im Frühherbst drückte sie der oben bereits erwähnten „Tour de l’Ardeche“ in Frankreich mit Platz zwei in der Gesamtwertung ihren Stempel auf.

„Das war ein unglaubliches Jahr, das mit dem neuen Team einen krönenden Höhepunkt gefunden hat“, resümierte die Mistelbacherin. Sie hat übrigens gleich doppelten Grund zur Freude, schloss sie doch mit Jahresende auch ihr Doktoratsstudium der Mathematik in Barcelona ab.

Wie soll Kiesenhofers Rolle im belgischen Top-Team jetzt aussehen? „Mein Aufgabengebiet sind vor allem die hügeligen und bergigen Rennen, da das Team schon einige Spezialistinnen für die flachen technischen Kurse hat, es aber etwas an Kletterinnen mangelt“, charakterisiert die Niederkreuzstettnerin.

Im April wird sie die hügeligen Rennen wie „Fleche Wallonne“ und „Liege-Bastogne-Liege“ fahren, zwei absolute Klassiker in der internationalen Rennradszene. „Der restliche Kalender ist noch nicht wirklich fix, aber ich fiebere den Aufgaben schon entgegen.“