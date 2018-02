Vor Kurzem fand die Sitzung der Verantwortlichen des Weinviertler Radcups für die neue Saison statt. Das Ziel für die bereits fünfte Auflage dieses Cups ist laut Markus Reidlinger, einem der Hauptverantwortlichen, gleich geblieben: „Der Radcup soll einfach eine Möglichkeit für Einsteiger, aber auch Fortgeschrittene in familiärer, aber professioneller Organisation sein.“

Reidlinger, gleichzeitig auch Obmann des LAC Harlekin, sieht Parallelen zum Weinviertler Laufcup: „Sportler für Sportler, das macht es auch hier einzigartig und nicht kommerziell.“ Für einen weiteren Organisator, Lorenz Pelzer vom Tri Team Neudorf, ist noch ein anderer Aspekt reizvoll für die Teilnehmer: „Und zwar die Mischung aus Mountainbike-, Rennrad- und Querfeldeinrennen, alle Paletten und Sparten des Radsports werden abgedeckt.“ Das zeigt sich auch an den steigenden Teilnehmerzahlen in den letzten Jahren.

Was hervorzuheben ist: Das Ehrenamt, unter dem auch dieser Cup organisiert wird, ist nicht selbstverständlich und daher umso bemerkens werter. „Wir sind da alle mit Herzblut dabei“, bestätigt Reidlinger, der sich schon auf den Start Mitte April in Stronegg freut.

In Zukunft will man auch noch mehr die Synergien mit dem WV Laufcup nutzen. „Da haben wir schon ein paar Ideen, müssen aber noch schauen, wie wir diese umsetzen können“, so Pelzer kryptisch.