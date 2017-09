Zu einer Premiere kam es beim 30. Red Bull Dolomitenmann: Erstmals nahm ein Weinviertler Team mit starker Mistelbacher Beteiligung teil. Das Team „Die schnellsten Flachländler“ zeigte eine tolle Leistung, am Ende erreichte das Quartett in 5:30:37 Stunden Rang 84.

Den Anfang machte der Laaer Hans Brantner im Berglauf: Er absolvierte die zwölf Kilometer in 1:53:53,9 Stunden und übergab dann an den Paraglider David Dvorsky aus Breclav. Brantner war begeistert: „Die unglaubliche Dichte an Top-Athleten (Anm.: In jeder Disziplin war mindestens ein Weltmeister am Start), die vielen Fans und die Tatsache, dass der Bewerb aus Einzelsportlern Teams macht, motivierte einen Flachländler wie mich, auch einmal mal dabei zu sein und an die Grenzen zu gehen.“ Zurück zum Bewerb: Dvorsky, der Le gionär im Team, glitt in 29:54 Minuten an den Zielpunkt, wo bereits der Wildendürnbacher Franz Laaber wartete. Dieser finishte die knapp 26 Kilometer in starken 2:06:54,4 Stunden und klassierte sich in der Diszi plinen-Einzelwertung auf Platz 53!

„Kurz gesagt ist es von den vielen Wettkämpfen, die ich bestritten habe, der absolut geilste gewesen. Du bist im Gedanken von der ersten Minute weg bei jedem deiner Teamkameraden dabei und fieberst mit. Dieser Spirit ist einzigartig beim Dolomitenmann.“ Schließlich ging noch der Wiener Rudolf Czech im Wildwasserkajak an den Start. Er überquerte die Ziellinie in 59:55,2 Minuten und jubelte mit seinen Team kollegen.