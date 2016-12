Kurz nach dem erfolgreichen Abschluss der NÖ Landesmeisterschaften erhielt die Voltigiergruppe Schloss Obersiebenbrunn eine erschreckende Nachricht: Die geliebte Trainingsstätte der Pferde und Voltigierer musste verlassen werden.

Nach vier erfolgreichen Trainingsjahren und der Veranstaltung zahlreicher Voltigierturniere wurde die familiär geführte Reithalle der Familie Staber wegen drohender Einsturzgefahr Anfang November von der Gemeinde gesperrt (die NÖN berichtete).

Aber wo sollten die 40 Voltigierer ihre sechs Pferde in Zukunft unterbringen, wo sollte trainiert werden? Es musste in kurzer Zeit in der näheren Umgebung eine passende Anlage für den Verein gefunden werden. Die Freude war groß, als vom Reuhof in Pillichsdorf die Zusage kam, dass die Voltigiergruppe in den laufenden Reitbetrieb aufgenommen werden kann. Kurz entschlossen packten die Sportler ihr Hab und Gut zusammen und siedelten um. „Mittlerweile haben wir uns eingelebt und das Wintertraining kann ungehindert fortgesetzt werden“, berichtet Trainerin Karin Böhmer. „Vielen Dank an die Familie Biber, die uns den Wechsel so kurzfristig ermöglicht hat!“ Die Reitsportler trauern aber auch ihrer alten Heimat nach: „Wir haben uns in dem Stall in Obersiebenbrunn bei Familie Staber immer sehr wohl gefühlt.“

Für ihre Leistungen erhielten einige Voltigierer des Teams, Theresa Thiel (Pas de Deux Senior), Marie Dopplinger (Einzel S Junior), Anna Decrinis (Einzel M Junior), Simone Bauer und Tamara Fürhacker (Pax de Deux Junior), kürzlich eine Auszeichnung des NÖ Pferdesportverbandes. Die Voltigiergruppe, für die nun auch ein neuer Name gesucht werden muss, nimmt übrigens auch wieder Nachwuchstalente auf, Interessenten können sich bei Karin Böhmer ( 0699/126 02 106) melden.