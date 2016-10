Zwei starke Teams, ein enges Spiel, eine kochende Halle – und das an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden. Bei Mistelbachs Basketballern ist ganz schön was los. So viel, dass man sich fragen muss: Sind denn schon Play-offs? Natürlich nicht. Es ist Oktober, die Saison hat gerade erst begonnen.

Mit diversen Aktionen schafften es die Mustangs dennoch, rund 300 Leute zum Auftakt-Spiel zu locken. Gegen St. Pölten kamen noch mehr. Auch da gab’s den Sieg, was das Feuer weiter entfacht. Für das Auswärtsspiel in Salzburg besteht Nachfrage nach einem Fanbus.

Dabei ist der Anteil an „echten Mistelbachern“ heuer sehr gering: Zwick ist aktuell der Einzige, weil Heindl schulisch verhindert ist. An Identifikation mangelt es dennoch nicht. Sismilich spielt die sechste Saison hier, Prachar (mit Pause) die fünfte. Sprung ist auch lange da, dazu kommt Verstärkung aus der Region. Entsprechendes Material für dieses Niveau zu bekommen, in einer Sportart, die nicht jeder spielt, ist eben nicht einfach. Und die Konkurrenz handelt nicht anders.

Letztlich geht es ohnehin nur um den Erfolg. Gibt es geilen Basketball zu sehen, kommen Leute. Den Schnitt über die gesamte Saison auf 300 zu halten, wird zwar kaum gelingen, es ist aber schön zu sehen: Das Potenzial in der Basketball-Stadt Mistelbach ist nach wie vor da.