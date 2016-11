Kurt Glock (29) vom LAC Har lekin war beruflich in Taiwan und ließ es sich nicht nehmen, am dortigen Sun-Moon-Lake-Marathon teilzunehmen.

NÖN: Wie war der Marathon in dieser für einen Weinviertler doch exotischen Destination?

Kurt Glock: Nahezu perfekt, wobei sich „perfekt“ auf die Organisation bezieht. Ein großes Lob geht an den Veranstalter, der es geschafft hat, tolle Rahmen bedingungen zu schaffen. Neben 14 Verpflegungsstationen erhielt jeder ein riesiges Start paket (Kappe, Shirt, Handtuch). Da zu kam ein warmes Essen im Ziel, samt Medaille und Urkunde. All das um rund 50 Euro– da sollten einige nationale Veranstalter ihre „Business-Pläne“ ernsthaft hinterfragen. Das Wort „nahezu“ bezieht sich auf die eigene Leistung.

Das müssen Sie natürlich näher erklären. Hatten Sie Probleme beim Lauf?

Glock: Bereits die Vorbereitung ging ziemlich in die Hose. Anstelle von „normalen“ Spaghetti bekam ich eine Nudelsuppe mit Bauchfleisch und Würsten serviert. Dann folgte ein dreistündiger Schlaf – mehr war aufgrund einer Feier im Hotel nicht möglich. Beim Lauf selbst machte mir das schwüle, subtropische Klima ziemlich zu schaffen. Zudem erschwerte eine Zerrung im Oberschenkel das Vorhaben.

Das bedeutete in der Endabrechnung welchen Platz?

Glock: In Summe erreichte ich Platz 42 (von 908 Startern) mit einer Zeit von 03:53:46 Stunden. Immerhin dürfte ich der beste Europäer gewesen sein.

Was bleibt Ihnen abschließend von dem Aufenthalt in Taiwan wohl am ehesten in Erinnerung?

Glock: Mit Sicherheit die Korrektheit der Taiwanesen. Es gibt kein Gedränge beim Einsteigen in die U-Bahn. Auch beim Marathon wurde jeder Becher nur in die vor gesehenen Müllsäcke geschmissen. Außerdem ist mindestens jeder zweite Taiwanese Handy-süchtig. Jede freie Mi nute wird mit Spielen am Handy verbracht, auch am Roller bei einer Rotphase im Verkehr (lacht).