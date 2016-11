Bevor sich Oberndorf und Mistelbach am Freitag duellierten, arbeiteten die Ligarivalen zusammen. Es ging um den Austragungsort: Ursprünglich war das Spiel in der Halle des Gegners im Bezirk Scheibbs angesetzt, Oberndorf bat Mistelbach aber um einen Platztausch.

„Der wurde vereinbart, weil sie nicht in die Halle konnten“, erzählt Christian Strobl von der TTSG Weinviertel, „dann haben sie aber erfahren, dass die Halle an diesem Tag doch frei ist.“ Also Kommando retour – es wurde doch in Oberndorf gespielt.

TTSG-Akteur gewann alle drei Spiele

Dem Engagement der Weinviertler tat die Auswärtsfahrt keinen Abbruch. Im Gegenteil, die Partie ging richtig gut los. Domonkos Kovacs, Mistelbachs Nummer acht der Einzelrangliste, fegte den nicht viel schlechter klassierten Oberndorfer Thomas Daxböck mit 3:0 von der Platte. Für das kompakte Team der Gastgeber – alle drei Oberndorfer liegen in den Top 15 der Einzelrangliste – ein kapitaler Fehlstart, von dem sie sich auch nicht mehr erholen sollten.

Vor allem Mistelbachs Topmann William Maybanks hielten die Kontrahenten nicht Stand. Der TTSG-Akteur gewann alle drei Spiele. Kovacs legte ebenfalls einen zweiten Sieg nach, und auch Martin Steingassner ging einmal als Sieger von der Platte. Machte in Summe sechs Siege – und den Auswärtserfolg als Team.

„Ein großartiger Freitagabend“, freute sich Pressebetreuer Reinhard Krames, der schon aufs letzte Spiel 2016 in Wels blickt: „Auch dort scheint ein Erfolg nicht unmöglich.“