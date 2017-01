Eislaufen in Neudorf – aufgrund der heuer optimalen Witterungsbedingungen und einiger sehr fleißiger Freiwilliger, die sich seit Wochen ausdauernd um die Eisfläche kümmern, war der Zapfenteich in Neudorf erstmalig Schauplatz eines Eislaufmarathons.

Nach dem gelungenen Event am Badeteich in Poysdorf eine Woche zuvor wollte das Tri Team Neudorf am Samstag nachlegen und organisierte spontan einen Bewerb bei Flutlicht. Ziel war es, in einer Stunde Fahrzeit möglichst viele Runden zu schaffen. Ca. 30 Starter nahmen die Strecke nach Einbruch der Dunkelheit in Angriff, und zahlreiche Zuschauer – perfekt versorgt mit Glühwein und Tee vom Elternverein der Volksschule – bewiesen wieder einmal, dass Sport in Neudorf großgeschrieben wird – egal ob Fußball, Triathlon oder eben Eislaufen. Sportlich zeigten die beiden Allrounder und Obmänner von LAC Harlekin und Tri Team Neudorf Markus Reidlinger und Lorenz Pelzer, dass sie auch beim Eislaufen schnell unterwegs sind. Beide schafften in einer Stunde die Bestmarke von 23,3 Kilometern.

Im Vordergrund stand jedoch die gemeinsame sportliche Betätigung. Bemerkenswert waren auch die Leistungen der jüngsten Teilnehmer; so schaffte Rosalie Pelzer, die erst zwei Tage zuvor ihren fünften (!) Geburtstag gefeiert hatte, fünf Kilometer. Zufrieden resümierte Obmann Pelzer: „Spontane Ideen sind oft die besten. Schön, dass wir so viele Interessierte ansprechen konnten. Auch der Elternverein erwirtschaftete durch die Bewirtung einen schönen Betrag, damit wird den Kindern der Volksschule ein Schwimmkurs ermöglicht.“