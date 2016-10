Nach der äußerst erfolgreichen Kartsaison 2015 in der Kategorie Rotax Mini Max stieg der junge Weinviertler Hannes Zwick (14) aus Wilfersdorf heuer in die nächsthöhere Kategorie Rotax Junior Max auf. Nicht nur die Kategorie war höher bzw. stärker, auch ein Teamwechsel von der Speedworld Academy zu einem familiären slowakischen Rennteam (KF Racing team) stand ins Haus.

Nach einer kleinen Eingewöhnungsphase kam er immer mehr in Fahrt. Nach sieben Stationen in Tschechien, der Slowakei und Österreich fand in Bruck/Leitha das Saisonfinale statt. Mit einem zweiten Platz in der Tageswertung konnte er schlussendlich als Sieger der Saison 2016 seinen ersten Meistertitel im Moravsky Pohar (CZ/SLK-Meisterschaft) fixieren. Die Entscheidungen, wie und ob es im nächsten Jahr weitergeht, werden jetzt im Winter getroffen.