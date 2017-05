Mit der ersten Aktion des Spiels ging der amtierende österreichische Meister, die Swarco Raiders aus Innsbruck, bereits mit 6:0 in Führung. Zwar hatten die Rangers die passende Antwort in ihrem ersten Drive parat und konnten dank des verwandelten PAT‘s sogar in Führung gehen. Die Tiroler ließen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen.

„Dass die Raiders im eigenen Stadion in Rückstand sind, war für sie schon etwas neues. Sonderlich viel gebracht hat es uns nicht“, so Ranger-Headcoach Armin Schneider. Warum? Vor allem weil die Mödlinger wieder zahlreiche Strafen kassierten: „Wir haben teilweise dumme Fehler gemacht und dadurch Strafen kassiert, die nicht hätten sein müssen. Das müssen wir in den Griff bekommen.“

Vier Mal vor der Endzone gescheitert

Einen weiteren Punkt den Schneider als Grund für die Niederlage sieht, ist die mangelnde Chancenauswertung vor der Endzone des Gegners: „Wir sind vier Mal vor der Endzone der Raiders gestanden und haben den Ball nicht reingebracht. Das bricht dir dann das Genick.“

Und das obwohl das zuletzt kritisierte Laufspiel des Quarterbacks Taurice Scott dieses Mal funktionierte. Der Gameplan, die Raiders mit ihrer Offense vom Feld zu halten, hat auch rein von der Statistik funktioniert. Doch der Meister nutzte seine Zeit am Feld perfekt.

Ein ebenfalls wesentlicher Faktor waren Unkonzentriertheiten in den Reihen der Gäste. Prägnant zu sehen in einer Aktion nach der Halbzeit. Die Raiders waren zwei Scores in Front. Die Rangers Coaches wussten, dass ein Onside-Kick kommen würde. „Das haben wir auch reingerufen, doch die Spieler haben den Pfiff und unsere Rufe nicht gehört, und waren dann überrascht“, so Schneider. Aus dem, von den Innsbruckern zurückeroberten Ball, entstand wieder ein Touchdown. „Das sind die Situationen, die dir dann den Sieg kosten“, ärgert sich Schneider.