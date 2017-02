Nichts wurde es für die Bundesligadamen des HC Wiener Neudorf mit dem ersten Titelgewinn seit elf Jahren. Die Chancen standen eigentlich gut, doch im Semifinale versagten die Nerven.

Nach einer ansehnlichen Vorrunde, in der man auch den WAC mit 5:4 besiegte, kam gegen ebendiese Mannschaft nun das Aus im Halbfinale. „Wir hatten die Seuche am Schläger“, war Trainer Christian Sedy enttäuscht. Schon nach zwei Minuten kassierten die Wiener Neudorferinnen das 0:1 – dann begannen die Nerven zu flattern.

Zwar hatte man gegen die Wienerinnen Feldüberlegenheit, zu selten konnte man diese allerdings in Tore ummünzen. Der endgültige Knackpunkt der Partie folgte kurz vor und kurz nach der Pause, als der WAC mit zwei weiteren Treffern auf 3:0 erhöhte. Daniela Dragosits konnte zwar umgehend verkürzen, doch per Konter stellten die Wienerinnen den alten Vorsprung wieder her. Mit dem 4:1 war die Begegnung entschieden, Trainer Sedy riskierte noch einmal alles und nahm 20 Minuten vor dem Ende Torfrau Pscheidl zugunsten einer sechsten Feldspielerin vom Parkett.

Neudorf drückte in weiterer Folge zwar, die Tore machte aber wiederum der WAC. Mit einer 2:6-Pleite wurde die Sedy-Truppe letztlich in das Tal der Tränen gestürzt. Somit muss der HC weiterhin auf den ersten Hallenmeistertitel seit 2006 warten.

„Insgesamt haben wir eine gute Saison gespielt, aber mit diesem letzten Spiel haben wir uns für den großen Aufwand nicht belohnt“, resümierte Obmann Paul Pultar.