Eine äußerst klare Angelegenheit war das letzte Heimspiel des AS Logistik Badminton Mödling im Grunddurchgang der Bundesliga.

Im NÖ-Derby wurde Pressbaum klar mit 8:0 abgefertigt. Beide Teams traten ersatzgeschwächt an, so kam etwa Mödling-Youngster Philipp Haidinger zu seinem Bundesligadebüt. Haidinger trat im 2. Doppel mit Benjamin Schlemmer an und konnte einen klaren Erfolg feiern. Dominik Stipsits spielte krankheitsbedingt nur das „Mixed“. Zusammen mit Reka Sarosi setzte sich Stipsits in drei Sätzen gegen Seiwald und Meinke durch.

Im 1. Herrendoppel ging Luka Wraber mit Andras Nemeth an den Start, wo man klar in zwei Sätzen gewinnen konnte. In den dritten Satz mussten hingegen Sarosi und Bianca Schiester im Damen-Doppel, doch auch hier gab es ein Happy End. Auch in den Einzelbewerben ließen die Mödlinger nichts anbrennen. „Wir haben trotz der Ausfälle eine starke Leistung gebracht und die Tabellenspitze gehalten“, freute sich Vorstandsmitglied Malou Schaub.

Am 4. März steht auswärts die letzte Runde des Grunddurchgangs an. Die Mödlinger müssen dabei zum punktegleichen Tabellenzweiten Wolfurt. Jenes Team, welchem man sich in der Vorsaison im Finale geschlagen geben musste.