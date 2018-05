Wiener Neudorfs Damen und Herren konnten in ihre Entscheidungsspiele nicht gewinnen, beide Teams müssen daher in der nächsten Saison in der 2. Bundesliga antreten.

Bei den Herren war die Turnerschaft Innsbruck der Gegner um den Ligaverbleib. Patrik Juhasz unterlag glatt in drei Sätzen dem Tiroler Stefan Leitgeb. Im zweiten Spiel musste sich Maciej Kolodziejczyk gegen Krisztian Gardos im Entscheidungssatz beugen. Wojciech Kolodziejczyk unterlag Christoph Maier mit 1:3 und Sohn Maciej hatte gegen Stefan Leitgeb wieder im fünften Satz das schlechtere Ende. Am Ende hieß es somit 1:4, den Ehrenpunkt konnte das Doppel verbuchen.

Auch die Damen ereilte das gleiche Schicksal mit einer 1:4-Niederlage gegen den TTC Übelbach verabschiedeten sich die Neudorfer aus der 1. Bundesliga. Den einzigen Punkt konnte das Doppel Fabianova/Leitner einfahren.

Das zweite Herrenteam belegte durch einen 6:0-Erfolg über Mariahilf Platz 19 in der 2. Bundesliga.