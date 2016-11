London wird für Nicolaus Benedict von der Fecht-Union-Mödling als guter Boden in Erinnerung bleiben. Dort platzierte er sich jetzt mit einem zwölften Rang unter den Top-16, mit dem er sich gleichzeitig die Startberechtigung für die Welt- und Europameisterschaft der Kadetten sicherte.

Gute Ausgangsbasis in Vorrunde

Bereits in der Vorrunde konnte sich Benedict mit fünf Siegen eine gute Ausgangsbasis erfechten. In der Direktausscheidung startete er mit einem Freilos und zwei Siegen bis unter die Top 16. Im Gefecht um das Finale hatte er gegen den stark fechtenden James Edwards das Nachsehen und musste in den Hoffnungslauf. Dort ging es nach zwei weiteren Siegen wieder um die Top 8. Die Entscheidung war denkbar knapp. Mit 15:14 ging es sich um lediglich einen Treffer nicht aus. Dennoch ein Top-Ergebnis, das die gute Arbeit in den letzten Wochen bestätigt!

In Leszno war schon in den Vorrunden Schluss

Weniger glücklich lief es für die Mödlinger Florettfechter. Im polnischen Leszno war für Tobias Grasnek und Sebstian Auböck der Welt-Cup der Junioren bereits in der Vorrunde Schluss. Auch für Iris Margetich, die in Bochum im Junioren-Welt Cup antrat, lief es nicht besser. Sie musste ebenfalls das Vorrundenaus hinnehmen.

Mödlinger laden zum Fredi Grasnek-Turnier

Am 5. und am 6. November bringen die Mödlinger Fechter im Bundessportzentrum Südstadt ihr international ausgeschriebenes „Fredi Grasnek“-Kadettenturnier (Ranglistenturnier des Österreichischen Fechtverbandes) zur Austragung. Interessenten und Schaulustige sind herzlich willkommen!