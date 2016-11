Lang lang ist‘s her: Nach mehr als eineinhalb Jahren konnten die Mödlinger „Dragons“ endlich wieder Punkte in einem Pflichtspiel einfahren. Mit einem 6:1-Sieg gelang dem UEC ein perfekter Neustart in der NÖ Landesliga.

Dabei war der Start gegen die Stock City Oilers II alles andere als ideal. Nach knapp zwei Minuten geriet man mit 0:1 in Rückstand. Doch die Dragons ließen sich davon nicht beirren und schnürten den Gegner in weiterer Folge ordentlich ein.

Trotzdem sollte der Ausgleich – selbst mit fünf Powerplays – nicht so schnell gelingen. Erst im zweiten Drittel platzte der Knoten, Florian Zarossky sorgte für den Ausgleich. Die Gäste aus Stockerau kamen kaum noch zu Entlastungsangriffen und Mödling drehte auf: Durch Treffer von Patrick Schindler, Oliver und Daniel Panny sowie von Max Pöhnl zog man auf 5:1 davon.

Als Draufgabe erzielte der ehemalige U17 Spieler, David Steinert, nach Vorlage von Stefan Hezucky das 6:1 – und somit sein erstes Tor in der Kampfmannschaft. Mödling ließ nichts mehr anbrennen.