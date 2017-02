Es ist vollbracht! Die Mödlinger Dragons verwerteten gleich den ersten von zwei „Matchbällen“ und sicherten sich den Titel in der NÖ Landesliga.

Nachdem man im Hinspiel bei den Eisenstadt Raptors vorlegte, ließ sich der UEC den Titel im Heimspiel nicht mehr nehmen. Die anfängliche Nervosität, den ersten Titel seit zehn Jahren vor Augen, wurde bald abgelegt. Am Ende wurden die Raptors mit einem 7:3-Erfolg nach Hause geschickt. Gesamtscore der beiden Finalspiele: 13:6. Nachdem Peter Andrecs, Präsident des NÖ Landesverbandes, den Pokal an Kapitän Jakob Germany übergab, kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Balsam für die Seele der Dragons, die in der letzten Saison in der Elite Liga mit Eisproblemen und heftigen Niederlagen zu kämpfen hatten.

Teilnahme an höherer Liga ist denkbar

Der Schritt zurück in die Landesliga war im Nachhinein betrachtet enorm wichtig. Viele junge Spieler aus der U17 fassten in der Kampfmannschaft Fuß. Die dominanten Vorstellungen – Mödling gewann alle Spiele der Landesliga – machen nun wiederum Lust auf mehr. Anfang März wird es gemeinsam mit den Spielern eine Besprechung des Vereins geben. Die Teilnahme an einer höheren Liga soll diskutiert werden.

Allerdings hängt ein Aufstieg zunächst von der Verbandsseite ab. Dieser plant eine Umstrukturierung der Ligen – wie die im Detail aussehen wird, soll aber noch mit den Vereinen geklärt werden.

Denkbar wäre etwa ein gemeinsamer Grunddurchgang der NÖ Elite Liga und der NÖ Landesliga. Danach sollen je nach Spielstärke Gruppen erstellt werden. „Unter gewissen Rahmenbedingungen können wir uns eine Teilnahme an einer höheren Liga vorstellen“, so Michael Heigl von den Dragons.