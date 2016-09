Es war ein bitterer Tag für Hypo Niederösterreich, als vor etwas mehr als drei Wochen erstmals in der Vereinsgeschichte die Champions League Gruppenphase verpasst wurde.

Noch dazu denkbar knapp: 30:32 musste man sich dem HC Leipzig im entscheidenden Spiel beugen. Nach der ersten Woche im Ligabetrieb sieht die Welt aber gleich wieder um einiges besser aus. Schon im ersten WHA-Spiel der Saison gegen Vorjahres-Vize Korneuburg gab es eine Rehabilitation wie aus dem Bilderbuch. Mit 45:14 schoss man sich den Frust von der Seele. „Dieser klare Sieg war nach dem knappen Aus extrem wichtig für die Mannschaft“, wusste auch Marina Budecevic.

Vorarlberg war eine Reise wert

Am Wochenende kam es dann zum doppelten Einsatz im Ländle. Zunächst musste die Mannschaft von Martin Matuschkowitz gegen Feldkirch ran, tags darauf ging es gegen Dornbirn. Hypo untermauerte auch in diesen beiden Partien die Vormachtstellung in der WHA. Feldkirch wurde mit 45:14 besiegt und auch gegen Dornbirn setzten sich die Hypo-Ladies klar und deutlich mit 44:26 durch. „So hoch hat eine Hypo-Mannschaft in Vorarlberg denke ich schon längere Zeit nicht gewonnen“, war Matuschkowitz zufrieden, „die Resultate in der Liga verdeutlichen, dass der Weg nach oben geht.“

Schon jetzt wird ersichtlich: In der WHA sollte eigentlich nichts schief gehen. „Wir sind für Österreich sehr stark aufgestellt, das wissen wir“, ist sich Matuschkowitz bewusst. Das Hauptziel liegt auch klar im internationalen Bereich, genauer genommen im Erreichen der Gruppenphase des EHF Cups. Da ist Hypo im November in der 3. Qualifikationsrunde gefordert. „Da warten Mannschaften auf Augenhöhe. Eine Bereicherung, aber auch eine zusätzliche Belastung“, weiß Matuschkowitz.