Am Samstag schlitterte die Truppe von Martin Matuschkowitz in Maria Enzersdorf eine 23:29 (9:16)-Niederlage gegen das klar favorisierte Kuban Krasnodar und fährt damit praktisch chancenlos zum Rückspiel am kommenden Sonntag in Russland. Der Sieger des Drittrunden-Quali-Duells erreicht die Gruppenphase.