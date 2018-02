Der 11. Februar geht definitiv in die österreichische Hockey-Geschichte ein. „Die beste Leistung, die je im österreichischen Hockey-Sport erbracht wurde“, zollte auch Obmann des HC Wiener Neudorf, Paul Pultar, großen Respekt. Gerade hatte Österreich den ersten WM-Titel der Historie errungen. In einem Penalty-Krimi gegen Deutschland.

Pultar hatte doppelten Grund zur Freude, denn der WM-Titel hatte Wiener Neudorfer Wurzeln. Michael Körper war einer der Hauptdarsteller des ÖHV-Teams während der WM, sorgte mit einem Doppelpack im Finale überhaupt dafür, dass es zum Penalty-Schießen kam. Auch dort behielt der Stürmer im entscheidenden Versuch die Nerven und verwertete zum 4:3-Endstand. „Unglaublich“, jubelte der 31-Jährige, „wir sind Weltmeister!“ Körper ist nach dem EM-Titel vor vier Wochen in Antwerpen und nun dem ersten WM-Titel am Ziel seiner Träume.

Michael Körper im Trikot des HC Wiener Neudorf. | HC HC Wiener Neudorf

Seine ersten Schritte in einer Kampfmannschaft machte er beim HC Wiener Neudorf, für den er von 2001 bis 2006 auf Torjagd ging. Von Wiener Neudorf aus wagte Körper den Sprung ins Ausland, heuerte zunächst bei Rot-Weiß-München an. Von dort aus ging es 2010 weiter zum damaligen Zweitligisten Harvestehuder THC, für den der Ausnahmekönner heute noch aufläuft. Mit den Hamburgern gewann Körper im Laufe der Jahre so gut wie alles, was es auf Klubebene zu gewinnen gibt. Er wurde deutscher Feld- und Hallenmeister, wurde EHL-Sieger am Feld und in der Halle.

Als Körper bei Wiener Neudorf spielte, war Pultar noch nicht Obmann – aber Vater einer Nachwuchsspielerin. Tochter Marianne hatte Körper als Trainer. „Ich kann mich an ein Training erinnern, wo es einen Wettbewerb gab. Die Gewinner bekamen Autogramme vom Nationalteam“, erzählt Pultar. Das Autogramm von Körper hat sie heute noch Zuhause. Und der Trainer dürfte auch das Erfolgs-Gen an seine Schützlinge weitergegeben haben: Pultar stieg vor Kurzem mit der Damen-Nationalmannschaft bei der EM in den A-Pool auf.