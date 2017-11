Der Ironman Mexiko war schon vor knapp vier Jahren ein gutes Pflaster für den Gumpoldskirchner Triathlet Michael Weiss. 2013 holte er sich in neuer persönlicher Bestzeit den Gesamtsieg und verbesserte dabei den österreichischen Rekord auf 7:55.23 Stunden.

An diesem Wochenende startete der mittlerweile 36-jährige wieder beim Rennen in Cozumel auf Position zwei. Die Chance auf einen möglichen Sieg schenkte Weiss bereits auf der rund vier Kilometer langen Schwimmstrecke her. Der Österreicher brauchte 44:56 Minuten, damit lag er über fünf Minuten hinter dem Führungsduo Jarrod Shoemaker und Ivan Rana.

Mit starker Radleistung auf Podest vor

Nach dem Wechsel auf das Rad strampelte sich Weiss aber Platz um Platz nach vorne. Auf den 180 Kilometern war nur einer stärker: der Deutsche Sebastian Kienle. Der Hawaii-Sieger von 2014 übernahm vor dem abschließenden Marathon die Spitze. Als Zweiter folgte dann schon Weiss, allerdings mit fünf Minuten Rückstand.

Beim Laufen verwaltete der Bezirkssportler seinen zweiten Platz, bot der Aufholjagd des ehemaligen Ironman Austria-Sieger Rana Paroli. „Ich bin sehr stolz auf meinen zweiten Platz. Glückwunsch an Sebastian Kienle“, kommentierte Weiss auf facebook. Ganz nebenbei sind 7:53.27 Minuten ein persönlicher und österreichischer Rekord – alle vier Jahre in Mexiko eben.