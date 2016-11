Gelungene „Generalprobe“ für Mathias Czizsek von den Perchtoldsdorf Volksbank Galaxy Judo Tigers in Anbetracht des Judo Final Four in Gmunden kommenden Samstag.

Denn ehe es in Oberösterreich mit seinen „Tigers“ um den Mannschaftsmeistertitel in der Bundesliga geht, erkämpfte sich der junge Judoka bei der U23-EM in Tel Aviv den starken fünften Platz (-66 Kg). Mit klaren Siegen über Biagio Stefanelli (ITA), Bogdan Iadov (UKR) und Alexander Raskopine (ISR) hatte der erst 17-Jährige Judo Tiger den Poolsieg in der Tasche.

Im Kampf um das Finale musste sich Czizsek gegen den Deutschen Manuel Scheibel knapp mit Shido (Verwarnung) geschlagen geben. Auch im Kampf um Bronze hatte der Perchtoldsdorfer das Nachsehen – Niederlage gegen den Schweizer Nils Stump. Da Czizsek aber noch sechs Jahre in der Altersklasse U23 an den Start gehen kann, ein beachtenswertes Resultat.

Erfreulich waren auch die Ergebnisse der Schülermannschaft der Judo Tigers. Bei den Mannschaftsmeisterschaften in Straßwalchen holten Florian Scherleitner, Magamed Borchashvilli, David Peritsch, Julian Fichtenbauer, David Kleiber, Movli Borchashvilli und Andreas Wagner den Vize-Staatsmeistertitel nach Perchtoldsdorf.