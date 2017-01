So kann man schon einmal ins neue Jahr starten: Die Perchtoldsdorf Volksbank Galaxy Judo Tigers räumten bei den Herren in der allgemeinen Klasse sämtliche Titel ab.

158 Judoka aus 22 Vereinen und vier Verbänden kämpften in der Kurt Kucera Halle in Wien-Favoriten um die Podestplätze. Die Judo Tigers lieferten dabei eine Machtdemonstration sondergleichen ab.

Bei den Männern standen in der allgemeinen Klasse nur „Tigers“ auf dem ersten Platz. Petar Dordic (-60 Kg), Marvin Pum (-66 Kg), Mathias Czizsek (-73 Kg), Nick Haasmann (-81 Kg), Johannes Pacher (-90 Kg) und Aaron Fara (-100 Kg) waren in ihrer jeweiligen Gewichtsklasse nicht zu schlagen und holten sich den Landesmeistertitel ab.

Auch bei den Frauen gab es Gold zu bejubeln: Rukiye Özerdem holte in der Klasse bis 78 Kg den Titel. So viel zur allgemeinen Klasse – das war es aber noch nicht mit dem „Goldrausch“ der Tigers. Denn in den Jugendbewerben kamen weitere elf Titel hinzu.