Mit den österreichischen U20-Hallenmeisterschaften gingen die ersten Einzelmeisterschaften der Saison zu Ende. Der Auftakt hätte für das Team des ULC Riverside Mödling nicht besser laufen können. Nach einem intensiven Wettkampftag hatte der ULC insgesamt zehn Medaillen (4x Gold, 3x Silber und 3x Bronze) auf seinem Konto.

Wenig überraschend, aber dennoch erfreulich, war die Vorstellung von Hermann-Alexander Beckert über 60 Meter Hürden. Der Biedermannsdorfer qualifizierte sich in 8,29 Sekunden als Schnellster aller Vorläufe für das Finale. Nach einem sehr guten Start fand Beckert schnell seinen Rhythmus. Die Zeitnehmung blieb nach 8,17 Sekunden stehen – Gold und neuer U20-Vereinsrekord.

Szihn siegte in Weitsprung und Dreisprung

Der Medaillenhamster der Meisterschaften war einmal mehr Samuel Szihn. Der Liesinger siegte erwartungsgemäß in den beiden Sprungdisziplinen Weitsprung und Dreisprung. In Ersterem schaffte er nach etwas zähem Beginn mit 7,21 Meter noch den zweitbesten Sprung seiner Karriere und konnte auch den Vereinsrekord von vor zwei Wochen bestätigen. Im Dreisprung kam der 17-Jährige auf solide 13,81 Meter. Zudem markierte Szihn in 22,74 Sekunden eine neue Bestleistung über 200 Meter in der Halle – es war die dritte Einzel-Goldmedaille für den ULC-Athleten.

Nur knapp dahinter landete Levin Gottl in 22,79 Sekunden – Silber. Ebenso Silber holte sich Chuk Nnamdi über 60 Meter in 7,05 Sekunden. Mit jeweils Bronze konnten sich auch Nicolas Schwaiger und Richard Weiss in den Medaillenspiegel eintragen. Schwaiger lief über 400 Meter in 50,69 Sekunden eine neue persönliche Indoor-Bestzeit. Weiss war im Dreisprung neben Szihn der zweite Mödlinger auf dem Siegertreppchen – er kam auf gute 12,71 Meter.

Zweimal Edelmetall gab es auch bei den jungen Leichtathletinnen. Leonie Springer zeigte nach leichten Verletzungssorgen in der Vorwoche mit 9,04 Sekunden über 60 Meter Hürden eine solide Leistung. In diesem Bewerb sicherte sie sich hinter Sarah Lagger die Silbermedaille. Außerdem lief die Vösendorferin in 25,38 Sekunden über 200 Meter zu Bronze.