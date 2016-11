Mit elf Schwimmern trat die Schwimmunion Mödling bei den 4. internationalen Hallenstaatsmeisterschaften in Graz an. Diese waren von Beginn an von Erfolgen geprägt.

Den Anfang machten Desiree Felner, Valentin Bayer, Sascha Subarsky und Vivien Nagy mit Bronze über die 4x50 Meter Mixed-Lagenstaffel. Nagy und Subarsky waren in Graz die Erfolgsgaranten der Mödlinger. In der Juniorenklasse sorgte Nagy nämlich mit Silber über 100 Meter Schmetterling sowie Bronze über 50 Meter Schmetterling und 200 Meter Freistil für drei weitere Medaillen. Subarsky verpasste über 100 Meter Schmetterling nur um zwei Hundertstel den Staatsmeistertitel, holte eine weitere Silbermedaille über 50 Meter Schmetterling.

Erfolgreiches Wochenende für die Schwimmunion Mödling: Die Kids drehten in Wiener Neustadt auf, Vivien Nagy und Sascha Subarsky (Bild oben) waren in Graz Medaillengaranten. | NOEN, privat

Für die Union Südstadt lieferte Christoph Grabmaier tolle Leistungen ab. Der 16-Jährige holte den 9. Platz im A-Finale über 200 Meter Brust, wurde im B-Finale über 100 Meter Brust 19..

Noch mehr Medaillen gab es für die Mödlinger bei der 2. Runde des NÖ Kids Cup in Wiener Neustadt, wo mit den Bewerben 200- und 400 Meter Freistil sowie 100- und 200 Meter Lagen die „langen Strecken“ am Programm standen.

Insgesamt kehrten die 25 Mödlinger Schwimmer mit drei Gold-, fünf Silber- und einer Bronzemedaille aus Wiener Neustadt zurück.