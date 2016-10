Die Mädels des Sportrealgymnasiums Maria Enzersdorf sind Bundesmeister im Minihandball-Schulcup (ohne Vereinsspielerinnen)! Die Schützlinge von Coach Oliver Pintz hatten sich für das rot-weiß-rote Bundesfinale in Radstadt als Sieger des Regionalfinales Nord-Ost (NÖ, OÖ, Wien) und in weiterer Folge als Sieger der niederösterreichischen Landesmeisterschaft qualifiziert.

„Mädels arbeiteten stets für den großen Traum“

Im großen Bundesfinale standen schlussendlich die sechs besten Teams in Österreich. Und selbst in diesem bot das SRG-Team an beiden Turniertagen eine tolle spielerische und kämpferische Leistung. Sie belohnten sich nach insgesamt sechs Spielen hochverdient mit dem Bundesmeistertitel. Coach Oliver Pintz: „Meine Mädels haben wieder einmal unglaubliche Leistungen abgerufen. Wir haben definitiv gegen die besten Teams aus ganz Österreich gespielt, das Niveau der Gegner war teilweise enorm.

Vor allem die Begegnungen gegen Seckau und Schwaz sowie das Finalspiel gegen Gföhl standen lange Zeit auf des Messers Schneide und wurden erst kurz vor Spielende entschieden. Vor allem die Schülerinnen der SMS Gföhl hatten dem SRG bis zum Schluss alles abverlangt.

Pintz streut seinen jungen Damen zurecht Rosen: „Sie sind in den letzten beiden Jahren zu einem tollen Team zusammengewachsen, haben immer zielstrebig für den großen Traum gearbeitet. Sie dürfen sich hochverdient als das beste Team in ganz Österreich bezeichnen!“ Großen Anteil am Erfolg hatte auch Co-Betreuerin Ulli Zinnecker.